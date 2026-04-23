À redescoberta de António Ferro: génio ou propagandista? (ep. 3)

António Ferro foi ensaísta e romancista. Como jornalista, entrevistou Hitler e Mussolini. E fez reportagem em Hollywood, a comprovar a veia cinéfila. Salazar entregou-lhe em 1933 a promoção da imagem do Estado. Chegou a ser figura maldita, hoje é tema de teses de mestrado e doutoramento. Já está disponível o terceiro de seis episódios do podcast narrativo António Ferro: génio ou propagandista? É dedicado ao período em que foi repórter internacional multifacetado, entrevistador de Mussolini e de Hitler, e também de Salazar, que o convidou a mudar de carreira, mas isso será tema para os episódios seguinte. O texto e as entrevistas são de Leonídio Paulo Ferreira e a locução e sonoplastia de Nuno Braga.