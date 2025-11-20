Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Patricia López Arnaiz: uma interpretação de contidas emoções.
Patricia López Arnaiz: uma interpretação de contidas emoções.
Cultura

Realismo em tom espanhol

'Pequenos Clarões', da espanhola Pilar Palomero, é um filme de invulgar subtileza emocional sobre os ziguezagues de uma família — passou na recente edição do LEFFEST, chegando esta quinta às salas.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt