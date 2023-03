Rapper sul-africano Costa Titch morre durante concerto

A polícia sul-africana anunciou este domingo que abriu uma investigação à morte do rapper Costa Titch durante um concerto.

O artista, de 27 anos e figura de destaque do rap da África do Sul, "desmaiou durante uma apresentação" na noite de sábado na região de Joanesburgo, afirmou a polícia.

As causas da morte ainda não foram determinadas.

A morte de Costa Tsobanoglou, o nome verdadeiro do artista, acontece um mês após o assassinato de outro famoso rapper sul-africano, Kiernan Forbes ou AKA. O músico foi morto a tiro à saída de um restaurante em Durban. A investigação continua aberta.

Costa Titch era conhecido pela canção "Big Flexa", que teve 45 milhões de visualizações no Youtube.

Vídeos do concerto publicados nas redes sociais mostram o momento em que o artista parece cair. O rapper continua a cantar mas desmaia novamente e outros músicos entram no palco para o ajudar.