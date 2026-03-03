Rapper inglês Ghetts condenado a 12 anos de prisão por matar estudante nepalês num atropelamento com fuga

O rapper inglês Ghetts foi esta terça-feira, 3 de março, condenado a 12 anos de prisão por matar um estudante nepalês de 20 anos na sequência de um atropelamento com fuga em Ilford, no nordeste de Londres, Reino Unido.O músico, cujo nome verdadeiro é Justin Clarke-Samuel, ficou ainda proibido de conduzir durante 17 anos.O atropelamento registou-se em outubro de 2025 quando Ghetts, de 41 anos, não parou o seu BMW a tempo de evitar a colisão com Yubin Tamang, que acabou por morrer devido aos ferimentos dois dias depois do acidente.Um porta-voz dos pais da vítima mortal disse no julgamento que lhe tinha sido retirado "cedo de mais". "Ele veio para o Reino Unido para estudar e construir uma vida melhor para si e para a sua família. Justin Clarke-Samuel roubou-nos o futuro. Estamos aliviados por se declarado culpado e por ter sido preso, mas nunca poderemos perdoá-lo pelo que fez", afirmou em nome da família.As provas demonstraram que o rapper conduzia seu BMW M5 a 119 quilómetros por hora numa zona onde apenas era permitido circular a 48 km/h quando atropelou o estudante, que atravessava a rua às 23h33 do dia 18 de outubro. O tribunal deu ainda como provado que Ghetts não prestou o devido socorro no local do acidente.O juiz disse ao arguido que as imagens das câmeras de videovigilância mostraram uma "série de incidentes bastante assustadora" que antecederam o acidente fatal.Segundo o tribunal, a seguir ao embate fatal, o rapper continuou a conduzir durante alguns quilómetros até chegar a casa, onde bebeu seis ou sete doses de vodca e comeu um "biscoito de cannabis".Foi detido algumas horas depois e o BMW foi encontrado estacionado perto de sua casa, com danos visíveis, incluindo um para-brisas partido, marcas no capô, danos no para-choques dianteiro e num espelho retrovisor.