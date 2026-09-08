Roubadas quatro obras de Renoir avaliadas em nove milhões de euros. Ladrões abandonaram quadro durante a fuga
Quatro obras de arte de Renoir foram esta manhã de terça-feira (8 de setembro) roubadas do Museu Renoir em Cagnes-sur-Mer, na Côte d’Azur. Segundo Bryan Masson, presidente da câmara de Cagnes-sur-Mer, cidade onde o pintor viveu e onde foi criada a casa-museu em sua homenagem, as obras avaliadas em nove milhões de euros foram roubadas por dois homens.
"O alarme do museu disparou às 05h48 (horário local, 03h48 GMT). Às 05h53, ou seja, cinco minutos depois, a nossa polícia municipal estava no local (...) Foram detetados pelas câmaras de segurança da cidade, os dois indivíduos fugiram, abandonando durante a fuga uma das telas roubadas", afirmou o autarca.
"Desde esta manhã, tanto a polícia municipal quanto a nacional foram mobilizadas para o local. Os autores estão a ser procurados ativamente, e a investigação está em andamento", disse o presidente da câmara, sem especificar que obras foram roubadas.
Criado em 1960, o Museu Renoir está instalado na última residência de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). O acervo em exposição no museu inclui 13 pinturas do mestre, além de cerca de 40 esculturas, peças de mobiliário e fotografias, segundo a agência Reuters.
Este roubo acontece cerca de um ano depois do histórico assalto ao Museu do Louvre, em Paris, com oito peças de joalharia pertencentes à Coroa francesa a serem roubadas em apenas alguns minutos.