Pavel Talankin: todas as imagens são políticas.
Quando uma câmara de vídeo desafiou Vladimir Putin

Chega amanhã às salas de cinema o magnífico Mr. Nobody contra Putin, relatando a experiência de um professor numa escola da região dos Montes Urais — está nomeado para o Óscar de melhor documentário.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Putin

