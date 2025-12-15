Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Frank Sinatra numa das melhores interpretações da sua carreira.
Frank Sinatra numa das melhores interpretações da sua carreira.
Cultura

Quando Hollywood ousou retratar a toxicodependência

Foi há precisamente 70 anos que se estreou o clássico O Homem do Braço de Ouro, de Otto Preminger. Centrado numa brilhante composição de Frank Sinatra, o filme está disponível na plataforma Filmin.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
toxicodependência
Hollywood
Frank Sinatra
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt