Jarvis Cocker num dia de trabalho.
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Cultura

'Pulp: Um Filme sobre a Vida, a Morte e Supermercados'. A eterna juventude da música rock

Foi em 2012, em Sheffield, que os Pulp deram aquele que seria o seu “concerto final”. O registo cinematográfico tem um título delicioso: Pulp: Um Filme sobre a Vida, a Morte e Supermercados.
João Lopes
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