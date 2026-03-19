Ryan Gosling a viver o seu "encontro imediato do terceiro grau.
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Cultura

'Projeto Hail Mary'. Avé Maria do cinema

O poder encantatório das aventuras de ficção científica não desapareceu: 'Projeto Hail Mary' centra-se numa missão para salvar o planeta Terra — o herói é um astronauta interpretado por Ryan Gosling.
João Lopes
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