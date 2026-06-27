Programa literário internacional Disquiet traz a Lisboa mais de um centena de escritores americanos

O Disquiet – Programa Literário Internacional foi lançado pelo Centro Nacional de Cultura e pela editora independente Dzanc Books, do Michigan, nos Estados Unidos, e tem como objetivo "estimular a criatividade, abrindo novas perspetivas e novos ângulos de interpretação do mundo que nos rodeia", dizem os organizadores da iniciativa, em comunicado. O Disquiet traz a Lisboa mais de uma centena de escritores norte-americanos a partir de amanhã, 28 de junho e até 10 de julho. Em Lisboa, os escritores vão participar numa Universidade de Verão que inclui workshops e sessões com escritores lusófonos, nomeadamente Jacinto Lucas Pires, Tatiana Faia, Teolinda Gersão, João Pedro Vala, Valério Romão, Ana Bárbara Pedrosa, Eduardo Quive, Tânia Ganho, Ana Cláudia Santos, Sara Pereira, Afonso Cruz, Gonçalo M. Tavares e Susana Moreira Marques. Algumas das sessões de intercâmbio estarão abertas ao público. É o caso, no dia 1 de julho, entre as 18h30 e 20 horas, da leitura que junta Bruna Dantas Lobato e Valério Romão, na FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. No dia 2 de julho, das 14h30 às 16h00, outra leitura de portas abertas reúne Erica Dawson, Ana Bárbara Pedrosa e Eduardo Quive, no Teatro São Luiz. Nesse mesmo dia, entre as 18h30 e as 20h00, no MUDE - Museu do Design, será possível ouvir as autoras Desiree Bailey e Tânia Ganho. No dia de 7 julho decorre mais uma sessão aberta ao público, que junta Brian Evenson e Arthur Flowers, entre as 16h30 e 20 horas no São Luiz, e, no dia 8 de julho, à mesma hora, será possível assistir ao encontro entre Anelise Chen e Gonçalo M. Tavares, na FLAD.Pode ver o programa completo aqui. Após a passagem por Lisboa, alguns escritores seguem para os Açores, para uma residência literária na ilha das Flores, com o apoio do Governo Regional. "No ano em que se celebram os 50 anos da data oficial da implementação do estatuto de Autonomia no arquipélago dos Açores, esta Residência servirá também como ponte para a celebração dos 600 anos da descoberta dos Açores, que se assinalam em 2027", lê-se no comunicado. .BABELL: programa completo do festival que transforma o Porto numa cidade-livro