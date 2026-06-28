Prémio Nacional de Banda Desenhada distingue carreira de António Jorge Gonçalves

António Jorge Gonçalves ganhou o Prémio Nacional de Banda Desenhada (PNBD) atribuído apela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), pela sua carreira. O ilustrador foi escolhido entre 11 candidatos e foi distinguido pela trajetória "permanentemente inovativa e eclética, que nunca estagnou ou se acomodou a um tipo de traça". O júri, constituído por Sara Figueiredo Costa, Pedro Cleto e Sara Ludovico destaca "o trabalho experimental do autor com cores, materiais e linguagens narrativas, assim como a forma consistente com que tem refletido sobre os limites e possibilidades da BD", lê-se num comunicado do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto. O Prémio Obra do Ano, que recebeu 15 candidaturas, foi atribuído ao livro Dormindo entre Cadáveres, de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci. O júri diz que o livro, editado pela Zigurate, é "um testemunho muito relevante sobre a pandemia da covid-19 no Brasil, particularmente no espaço amazónico", de um ponto de vista pessoal e crítico. O Prémio Inovação em Banda Desenhada, ao qual se candidataram 19 obras, foi atribuído a Rumo ao Eclipse, de Ana Matilde Sousa, Ana Simões, André Nóvoa e Hugo Soares. Editada pela Chili Com Carne, a obra é descrita pelo júri como "um jogo de role play a partir de um livro de banda desenhada pré-existente", tirando partido das suas lógicas narrativas.Os vencedores recebem, em cada categoria, dez mil euros. O Prémio Obra do Ano tem ainda um apoio de 1.500 euros para a deslocação ao Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême, em França. O PNBD foi anunciado em outubro de 2025 pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto com "o objetivo valorizar e promover a criação artística e literária no domínio da banda desenhada portuguesa"."Os autores distinguidos demonstram a diversidade, a qualidade e a capacidade de inovação da banda desenhada portuguesa. O Prémio Nacional de Banda Desenha reconhece esse talento e contribui para uma maior visibilidade da criação artística nacional, dentro e fora de Portugal", afirma a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, citada em comunicado.Os vencedores receberão os prémios numa cerimónia pública no dia 18 de outubro, que é o Dia Nacional da Banda Desenhada Portuguesa, no âmbito do Festival Amadora BD..Governo cria Prémio Nacional de Banda Desenhada com 30 mil euros.Banda desenhada e literatura infantil vão ter 18 bolsas públicas no valor de 270 mil euros