Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Princesa de Gales e a filha fazem dueto ao piano num evento de Natal em Londres (veja o vídeo)
FOTO: KENSINGTON PALACE
Cultura

Princesa de Gales e a filha fazem dueto ao piano num evento de Natal em Londres (veja o vídeo)

O evento 'Together at Christmas' decorreu na Abadia de Westminster e foi transmitido por uma estação de televisão britânica na véspera de Natal.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A princesa de Gales e a filha Charlotte foram protagonistas de um dueto ao piano para o evento "Together at Christmas", na Abadia de Westminster, em Londres, que foi transmitido esta quarta-feira, véspera de Natal, pela estação de televisão britânica ITV1.

Kate Middleton e Charlotte interpretaram a peça musical Holm Sound do compositor escocês Erland Cooper, gravada no no Salão Interior do Castelo de Windsor na semana passada, tendo o Palácio de Kensington divulgado antes um vídeo de Kate Middleton e uma outra pessoa não identificada no piano, com a legenda "um dueto especial".

Além do dueto de mãe e filha, os 1.600 convidados do evento – em que participaram membros da realeza e celebridades – assistiram a um espetáculo onde se misturaram elementos tradicionais e modernos.

Os atores como Kate Winslet e Chiwetel Ejiofor recitaram poemas, enquanto Katie Melua, Dan Smith e Zac Abel protagonizaram os momentos musicais e o príncipe de Gales fez uma leitura bíblica no evento em que a princesa Kate não esteve presente.

Música
Princesa de Gales
Natal
Dueto

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt