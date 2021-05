Portugal está na final da Eurovisão

O vocalista dos Black Mamba canta 'Love Is On My Side' na arena Ahoy em Roterdão

"Love is on my side", interpretado pelos The Black Mamba, passa à final de sábado.

Esta quinta-feira, além de Portugal, competiram por um dos lugares na final São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

Além de Portugal apuraram-se para a finalAlbânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia., Islândia, São Marino, Suíça, Grécia e Finlândia.

Final no sábado

Na final competem 26 países: dez foram escolhidos na terça-feira, durante a primeira semifinal, outros dez esta quinta-feira e há seis que têm entrada direta - os chamados "Cinco Grandes" (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos).

Antes da semi-final e de acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal tinha probabilidades de passar à final.

Embora esteja longe de ser dado como potencial vencedor este ano, Portugal tem vindo a subir nas casas de apostas desde que os The Black Mamba chegaram a Roterdão, depois da participação em vários ensaios divulgados pela organização da Eurovisão no 'site' oficial.

Pela primeira vez em inglês

Com "Love is on my side" Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, "num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português". O álbum de estreia, "Pouco Barulho", chegou em 2019.

A canção portuguesa tem despertado a atenção dos holandeses, visto que letra é inspirada na história de vida de uma mulher que a banda conheceu em Amsterdão, no 'Red Light District'.

"Nós escrevemos esta música com a esperança de estarmos nesta posição e que ela pudesse ouvir a música porque nós não temos o contacto dela, já nem do nome dela nos lembramos. E esta é a história dela, é uma história super triste, desde que saiu dos países de leste, cheia de sonhos, cheia de paixões e depois problemas de adição de droga, toxicodependência que depois a levaram à prostituição... E apesar de a vida ter sido tão chunga para ela, ela sempre acreditou que o amor esteve do lado dela", contou Tatanka em declarações à RTP.

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da covid-19, decidiu adiá-la um ano.

Portugal participou no concurso pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.