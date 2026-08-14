Polícia italiana recupera quadros roubados de Cézanne, Matisse e Renoir avaliados em 9 milhões de euros

A polícia italiana recuperou esta sexta-feira (14 de agosto) três obras de arte, da autoria de Paul Cézanne, Henri Matisse e Pierre-Auguste Renoir, que tinham sido roubadas na noite de 22 para 23 de março da Fundação Magnani-Rocca, em Parma.

Os quadros "Tasse et plat de cerises", de Cézanne, "Odalisque Sur La Terrasse" de Matisse e "Les Poissons" de Renoir estão avaliados em mais de nove milhões de euros.

Um comunicado da equipa de recuperação de obras de arte dos Carabinieri italianos afirmou que as pinturas foram encontradas durante buscas ordenadas pelos procuradores, mas não forneceu mais detalhes.

A investigação continua.

Os Carabinieri divulgaram ainda o vídeo das câmaras de segurança do museu privado, mostrando como os dois ladrões, encapuzados, entraram por uma janela e roubaram as três obras em menos de três minutos.