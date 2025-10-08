Poetisa e historiadora angolana Ana Paula Tavares vence Prémio Camões 2025

A poetisa e historiadora angolana Ana Paula Tavares, autora de uma vasta obra literária em prosa e poesia e de textos científicos, venceu o Prémio Camões 2025, anunciou esta quarta-feira, 8 de outubro, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).O júri decidiu atribuir o galardão, no valor de 100 mil euros, à “escritora angolana Ana Paula Tavares, distinguindo a sua fecunda e coerente trajetória de criação estética e, em especial o seu resgate de dignidade da Poesia". "O júri sublinhou que, com a dicção do seu lirismo sem concessões evasivas e com os livres compromissos da produção em crónica e em ficção narrativa, a obra de Ana Paula Tavares ganha também relevante dimensão antropológica em perspetiva histórica", pode ler-se no comunicado.Ana Paula Tavares é a nona mulher a vencer o galardão, depois das brasileiras Rachel Queiroz (1993), Lygia Fagundes Telles (2005) e Adélia Prado, as portuguesas Sophia de Mello Breyner Andresen (1999), Maria Velho da Costa (2002), Agustina Bessa-Luís (2004) e Hélia Correia (2015) e a moçambicana Paulina Chiziane (2021), o que faz da angolana também apenas a segunda africana a arrecadar o prémio.A poetisa e historiadora é igualmente a segunda personalidade angolana a vencer o Prémio Camões, seguindo as pisadas de Pepetela (1997) e do lusoangolano José Luandino Vieira (2006), sendo que este último recusou o prémio.Ana Paula Tavares nasceu em em 1952, no Lubango, Huíla, e é licenciada em História e Mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade de Lisboa. Entre 1983 e 1985 coordenou o Gabinete de Investigação do Centro Nacional de Documentação Histórica em Luanda e entre 1988 e 1990 foi membro do júri do Prémio Nacional de Literatura de Angola.A autora faz parte da chamada "geração literária de 80", focando-se sobretudo na condição da mulher na sociedade angolana. Entre os seus livros de poesia destacam-se Ritos de Passagem (1985), O Lago da Lua (1999) e Dizes-me Coisas Amargas Como os Frutos (2001).A lista de vencedores do Prémio Camões:1989 – Miguel Torga, Portugal1990 – João Cabral de Melo Neto, Brasil1991 – José Craveirinha, Moçambique1992 – Vergílio Ferreira, Portugal1993 – Rachel Queiroz, Brasil1994 – Jorge Amado, Brasil1995 – José Saramago, Portugal1996 – Eduardo Lourenço, Portugal1997 – Pepetela, Angola1998 – António Cândido de Mello e Sousa, Brasil1999 – Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal2000 – Autran Dourado, Brasil2001 – Eugénio de Andrade, Portugal2002 – Maria Velho da Costa, Portugal2003 – Rubem Fonseca, Brasil2004 – Agustina Bessa-Luís, Portugal2005 – Lygia Fagundes Telles, Brasil2006 – José Luandino Vieira, Portugal/Angola2007 – António Lobo Antunes, Portugal2008 – João Ubaldo Ribeiro, Brasil2009 – Arménio Vieira, Cabo Verde2010 – Ferreira Gullar, Brasil2011 – Manuel António Pina, Portugal2012 – Dalton Trevisan, Brasil2013 – Mia Couto, Moçambique2014 – Alberto da Costa e Silva, Brasil2015 – Hélia Correia, Portugal2016 – Raduan Nassar, Brasil2017 – Manuel Alegre, Portugal2018 – Germano Almeida, Cabo Verde2019 – Chico Buarque, Brasil2020 – Vítor Aguiar e Silva, Portugal2021 – Paulina Chiziane, Moçambique2022 – Silviano Santiago, Brasil2023 – João Barrento, Portugal2024 – Adélia Prado, Brasil2025 - Ana Paula Tavares, Angola.Cultura: Luandino Vieira e Ana Paula Tavares divulgam literatura angolana em Vila Real