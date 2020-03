Poemas ao telefone, concertos dos Metallica e "A Ronda da Noite"

Um poema dito ao ouvido

Receber uma chamada no telefone, atender e... ouvir um poema. Nestes dias de quarentena, a Casa Fernando já estava a partilhar diariamente poemas nas suas páginas de Facebook e Instagram. Agora, a pensar naqueles que estão afastados destas redes, decidiram alargar a distribuição de poemas e textos curtos ao telefone. De segunda a sexta-feira, basta uma inscrição, por chamada ou sms (914 342 537, das 10.00 às 14.00), e é possível receber, no dia ou dias seguintes, a partir das 16.00, uma chamada para leitura de poemas ou textos curtos pela equipa da Casa Fernando Pessoa. E, apesar de ser um presente esperado, é sempre uma surpresa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Às segundas-feiras os Metallica dão-nos música

Todas as segundas-feiras, os Metallica estão a disponibilizar no seu canal de YouTube e na página de Facebook o vídeo de um dos muitos concertos da sua carreira. "Enquanto todos fazemos nossa parte e ficamos em casa, sentimos falta música ao vivo", explicou o grupo em comunicado. "Então, que tal voltarmos a alguns de nossos concertos preferidos a uma distância socialmente responsável? Não queremos parecer muito lamechas, mas agora, mais do que nunca, estamos nisto juntos, e a melhor maneira de conseguirmos superar isto é mantendo-nos unidos. Com esse objetivo, vamos trazer uma série de concertos de Metallica diretamente para o vosso sofá!" As "Metallica Mondays" começaram na semana passada com o concerto no Slane Castle em Meath, Irlanda, a 8 de junho de 2019. Esta segunda-feira, às 20.00 (meia-noite em Lisboa), haverá um novo concerto. Quem sabe, durante a quarentena, eles recordem alguma das suas passagens por Lisboa.

Desvendar os segredos de "A Ronda da Noite"

O Rijkmuseum, em Amesterdão, na Holanda, já leva um avanço nisto de estar nas redes sociais e de se mostrar virtualmente a todo o público. Por isso, tem no seu site uma série de materiais disponíveis, que vão desde a possibilidade de fazer visitas virtuais a vídeos em que os curadores apresentam algumas das obras mais famosas e até um canal de YouTube com aulas de pintura. Mas nada bate a "Operação Ronda da Noite", uma "visita guiada" pelo famoso quadro de Rembrandt. A viagem começa por nos revelar as várias personagens que estão representadas na obra, bem como alguns dos símbolos ou segredos escondidos, passando pelas técnicas usadas pelo pintor e a história do quadro até aos dias de hoje. E há ainda imenso material sobre a operação de restauro que está em curso e que se espera que revele ainda mais pormenores sobre esta obra-prima.

Veja aqui mais sugestões culturais para a quarentena.