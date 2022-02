Pioneiro em efeitos visuais no cinema Douglas Trumbull morre aos 79 anos

© VALERIE MACON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O artista e realizador norte-americano Douglas Trumbull, considerado pioneiro na área dos efeitos visuais em cinema, morreu na segunda-feira aos 79 anos, revelou a filha nas redes sociais.

Douglas Trumbull foi um dos responsáveis pelos efeitos visuais inovadores de vários filmes de ficção científica de referência, nomeadamente "2001: Odisseia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick, e "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), de Ridley Scott.

A assinatura visual de Trumbull está presente ainda em "Encontros imediatos do 3.º grau" (1977), de Steven Spielberg, "O caminho das estrelas" (1979), de Robert Wise, e, mais recentemente, "A árvore da vida" (2011), de Terrence Malick.

O trabalho pioneiro de Douglas Trumbull incluiu ainda a criação de dezenas de técnicas e ferramentas de produção de efeitos especiais, escreve o jornal Guardian.

Douglas Trumbull teve oportunidade de produzir e realizar filmes curtos e as longas-metragens "O cosmonauta perdido" (1972), com Bruce Dern, e "Projeto Brainstorm" (1983), com Christopher Walken e Natalie Wood.

Nascido em Los Angeles, Califórnia, em 1942, Douglas Trumbull era filho de Donald Trumbull, que supervisionou os efeitos especiais do filme "O feiticeiro de Oz" (1939), de Victor Fleming.

Esteve nomeado por três vezes para os Óscares, pelos filmes "Encontros imediatos do 3.º grau", "O caminho das estrelas" e "Blade Runner -- Perigo Iminente".

Em 2012 recebeu um prémio especial da academia norte-americana pelo contributo para a indústria cinematográfica.