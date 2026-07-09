Jules Delsart e Léa Drucker: quem escuta quem?
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Cultura

'Pelo Adam". Como filmar uma criança?

A produção da Bélgica volta a ser um grande acontecimento: 'Pelo Adam', de Laura Wandel, centra-se no drama de uma criança subalimentada e nas questões suscitadas pelo seu internamento hospitalar.
João Lopes
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