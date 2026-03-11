Linda e Paul McCartney, ao som dos Wings.
Paul McCartney: Como sobreviver aos Beatles?

Como foi a vida de Paul McCartney depois dos Beatles? 'Man on the Run' revisita a criação de uma nova banda, os Wings, celebrando o seu singular trajecto criativo — o filme está na Prime Video.
João Lopes
