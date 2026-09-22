Partiu o "eterno viajante" Jorge Palma, ficam as suas canções

Com um espírito livre e com amor para encher um bairro, Jorge Palma, um dos músicos mais icónicos da música portuguesa, morreu na madrugada de 22 para 23 de setembro de 2026, aos 76 anos, anunciou a família num comunicado publicado na rede social Instagram.O músico deixa-nos 13 discos de estúdio a solo ao longo de mais de 50 anos de carreira, tendo trabalhado com artistas como Sérgio Godinho, Amália Rodrigues, Ary dos Santos ou Tonicha.Jorge Manuel Abreu Palma nasceu a 4 de junho de 1950, em Lisboa, cidade que cantou e para onde sempre voltou. Na capital, aprendeu a dar os primeiros passos na música, tendo entrado no Conservatório Nacional aos 10, onde foi mostrando “ter jeito para tocar piano” e até tinha um em casa. Enveredou na música erudita, tendo vencido o segundo prémio e menção honrosa no Festival Juventudes Musicais, na cidade de Palma de Maiorca, em Espanha. Porém, apesar da formação clássica, Palma amava artistas como os Beatles e, eventualmente, acabou por “cortar completamente com a música clássica”, algo que lembrou numa entrevista ao programa Pop-Off da RTP, em 1990, como tendo sido “uma encruzilhada na sua vida”.O corte, contou, foi também com a “possibilidade de se tornar menino prodígio”. “Sofrem muito. Se tivesse ido por aí, neste momento era uma pessoa totalmente diferente”, lembrou então.A viragem rock, a colaboração com Ary dos Santos e o início das viagensEscolhendo o caminho do rock, o cantor juntou-se, no Algarve, à banda Black Boys. Após ter sido levado para Lisboa pelo pai para acabar os estudos, integra, na Faculdade de Ciências, o Sindicato, banda em inglês que incluía músicos como Rão Kyao e que teve o seu ao último concerto no primeiro Festival de Vilar de Mouros, em 1971.No ano seguinte, começa a sua carreira a solo com um single cantado em inglês, “The Nine Billion Names Of God”, lançado logo em 1972. Seguiu-se um ano de colaboração entre Palma e o poeta José Carlos Ary dos Santos, com quem trabalhou e lançou um EP, “Última Canção” (1973), em que duas das quatro canções são escritas por Ary.A dois anos do fim do Estado Novo, é chamado para ir para a Guerra Colonial, que durava desde o início da década passada. O cantor, que não concordava com o conflito, fugiu para a Dinamarca, onde viveu com o estatuto de exilado político até junho de 1974, regressando só meses depois da Revolução dos Cravos. E volta com o espírito criativo aguçado, com uma participação na edição do Festival da Canção desse ano com o tema “Viagem” e o com o lançamento de “Com Uma Viagem na Palma da Mão”, o seu primeiro LP que o fixou a escrever totalmente em Português. Foi nesta altura que João Gil disse ter visto o músico pela primeira vez. “A primeira memória é de quando nós estávamos a começar a banda Trovante em Sagres, em 1976. Passou um gadelhudo com uma guitarra na mão, era o Jorge Palma”, lembra o músico. “Passou por lá. Era um viajante", acrescenta. .Passou um gadelhudo com uma guitarra na mão, era o Jorge Palma”João Gil, músico.Falando com o DN, o músico João Gil lembra Palma como “uma pessoa que se ama naturalmente e facilmente”, de trato muito humano e muito afetuoso”. Para além disso, continuou, o cantor era “um grande amigo sempre solidário e disponível para abraçar todas as causas”No ano seguinte a este encontro, 1977, Palma lança “‘Té Já”, um disco com nome de uma despedida temporária e que marca mais uma viagem para o estrangeiro, desta vez para palmilhar a Europa a viajar, a escrever e a tocar mais canções.Regressado das suas viagens, onde chegou a tocar no metro de Paris para ganhar a vida, Palma recolhe uma série de canções escritas nas viagens e grava-as em Lisboa. Destas, nasce o disco “Qualquer Coisa Pá Música”, lançado em 1979. Este disco foi o primeiro que contou com a contribuição do seu amigo Sérgio Godinho e onde se podem ouvir canções como “A Terra dos Sonhos” ou “Maçã de Junho”.A explosão criativa dos anos 80 e os regressos dos anos 90A década de 80 foi particularmente frutífera para Jorge Palma. Em menos de dez anos, editou quatro LPs onde a maioria das canções mais icónicas podem ser ouvidas, nas suas versões iniciais ou em vários reprises.Logo no "Acto Contínuo" (1982), podem-se ouvir "Picado pelas abelhas"; "Portugal, Portugal" e "A Gente Vai Continuar". Em “Asas e Penas” (1982), a mágica “Estrela do Mar” teve a sua primeira aparição, tal como a Canção de Lisboa (intitulada aqui com o verso do refrão “Onde Estás tu, Mamã”).N’”O Lado Errado da Noite” (1985), gravou “Deixa-me Rir” e sublinhou que “há quem viva escondido a vida inteira”. O tema do “Bairro do Amor”, aberto em “Té Já” dá o nome ao último disco da década (1989), tendo uma nova versão da música ao lado de êxitos como “Dá-me Lume”, “Frágil”, “Passos em Volta” ou “Só”.E é “Só” (1991) que Palma começa a década de 90, que se tornam anos de regressos às canções que gravou para lhes dar outra roupa. O disco foi o último gravado nos antigos estúdios da Valentim de Carvalho, tocado inteiramente no piano Steinway alugado pela editora para o propósito.Se “Só” trouxe versões acústicas e despidas da sua música, o disco seguinte “Palma’s Gang” mostrou a sua “Cara de Anjo Mau”. Gravado ao vivo no bar Johnny’s Guitar (sucessor espiritual do Rock Rendez-vous gerido por Zé Pedro e Kalú dos Xutos e Pontapés), o “Palma’s Gang Ao Vivo no Johnny’s Guitar” ligou o cantor de volta ao seu lado mais rock, juntando-o a membros dos Xutos e dos Rádio Macau para tocarem versões de canções como “Picado pelas Abelhas” ou “Portugal, Portugal” ligadas à eletricidade.."Não se pode dizer que seja uma pessoa que estagnou ou parou. Pelo menos no tempo em que nós trabalhávamos juntos, ele tinha sempre ideias, estava sempre a dizer 'Agora já estou a pensar no próximo disco'"Manuel Moura dos Santos, produtor e manager musical.Rio Grande, Cabeças no Ar e o regresso aos originais no século XXINo fim deste ciclo, Palma junta-se a mais um supergrupo, os Rio Grande, com Rui Veloso, Vitorino, Tim, João Monte e João Gil. Este último conta que a escolha do cantor para entrar no grupo se deveu aos seu espírito de “eterno viajante”.“O Jorge sempre foi uma figura quase libertária da música portuguesa. E foi nessa medida que eu achei que ele tinha que fazer parte do Rio Grande”, contou ao DN. “Porque estávamos a falar de uma história de pessoas que viajam do sul à procura de melhores condições de vida. E o Jorge personificava muito essa história do Rio Grande”, sublinhou."O Jorge tocava piano como ninguém. Era um grande músico. Era um grande compositor", lembrou ainda João Gil, destacando a alma de "poeta sempre no fio da navalha".Foi nesta altura que Palma passou a ser agenciado por Manuel Moura dos Santos, com quem esteve no supergrupo Cabeças no Ar e voltou a uma nova fase de originais na entrada do séc XXI, tendo editado "Jorge Palma" (2001), "Norte" (2004), "Voo Nocturno" (2007) -- que abre com o seu êxito “Encosta-te a mim” - e Com Todo o Respeito (2011).Ao DN, Moura dos Santos conta que, apesar adorar dar concertos, o regresso à criação era necessário. "Era uma pessoa que percebia que tinha que trabalhar, que tinha que desenvolver a carreira dele e que tinha que continuar a fazer canções"."Não se pode dizer que seja uma pessoa que estagnou ou parou. Pelo menos no tempo em que nós trabalhávamos juntos, ele tinha sempre ideias, estava sempre a dizer 'Agora já estou a pensar no próximo disco'", acrescentou.Em 2023, Palma lançou o seu último disco, chamado Vida. Numa entrevista ao Público dessa altura, o cantor dizia que o nome refletia um diálogo dele com a vida enquanto pessoa.Durante boa parte da sua vida, o cantor lutou publicamente contra o alcoolismo, um fantasma que pairou sempre sobre a sua existência. Ainda assim, em 2020, o cantor contava ao programa Vejam Bem da RTP que o seu lema de vida já tinha sido cantado por ele."Enquanto houve estrada para andar, a gente vai continuar. É o meu lema", disse então..Jorge Palma: "Tive a lucidez de perceber que precisava de ajuda".Ficam a voz, os poemas, o carisma e muitos amigos pelo mundo. As reações à morte de Jorge Palma.Jorge Palma distinguido com Prémio Carreira dos PLAY- Prémios da Música Portuguesa.Velório de Jorge Palma aberto a todos. Funeral restrito aos mais próximos