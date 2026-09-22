Jorge Palma fotografado para o DN em 1982
Jorge Palma fotografado para o DN em 1982Arquivo DN
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Partiu o "eterno viajante" Jorge Palma, ficam as suas canções

Músico morreu na madrugada passada aos 76 anos, após 50 de carreira e mais de 13 discos de estúdio a solo e canções icónicas como "Estrela do Mar" e "A Gente vai Continuar".
André Certã
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