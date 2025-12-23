Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Laura Soveral e João Guedes em Uma Abelha na Chuva (1972).
Cultura

Para redescobrir os primeiros seis filmes de Fernando Lopes

Os primeiros seis filmes de Fernando Lopes serão exibidos no dia 28, com entradas gratuitas, no Cinema Ideal — é o começo de uma revisitação da sua obra que se prolongará por todo o ano de 2026.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
Cultura
edição impressa
Fernando Lopes

