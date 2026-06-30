'Trains': memórias do século XX
'Trains': memórias do século XX FOTO: Direitos reservados
Cultura

Para redescobrir o cinema polaco

A partir do dia 2 de julho, a recente produção cinematográfica da Polónia está em destaque no Cinema São Jorge: Polska – Mostra de Cinema Polaco revela três documentários e cinco filmes de ficção.
João Lopes
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