Pagnol: duas gerações, a mesma personagem.
Pagnol: duas gerações, a mesma personagem.
Cultura

Para redescobrir Marcel Pagnol

Figura incontornável de um certo cinema clássico francês, Marcel Pagnol surge agora evocado em desenhos animados: 'Marcel e Monsieur Pagnol' combina a biografia com o artifício de algumas situações.
João Lopes
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