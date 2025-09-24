Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Para alguns leitores americanos, um livro sobre Pieds-Noirs da Argélia é como uma coisa do séc. XII”
Foto: Paulo Spranger
Cultura

“Para alguns leitores americanos, um livro sobre Pieds-Noirs da Argélia é como uma coisa do séc. XII”

Em Esta Estranha e Acidentada História, a escritora Claire Messud, que veio a Lisboa ao Meet the Author da FLAD, inspira-se na história da sua família para contar a dos Cassar, da Argélia aos EUA.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Literatura
Cultura
Argélia
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt