'Os Testamentos'. Nova geração de mulheres em Gilead que pode mudar o sistema

Estamos em Gilead, na teocracia que governa os Estados Unidos, em que as mulheres não aprendem a ler nem a escrever, são educadas para serem esposas submissas dos comandantes e procriarem, num cenário distópico em que a maioria das mulheres do país deixou de ser fértil. Agnes, e o seu grupo de amigas, entre elas Becka e Shunammite, andam numa escola de elite dirigida por Aunt Lydia (Ann Dowd), em que são educadas nas artes femininas e condicionadas a serem implacáveis nos castigos quando as regras rígidas de Gilead são violadas. São jovens com vidas limitadas mas privilegiadas, que aguardam a chegada da menstruação para garantirem o casamento. . Agnes, interpretada por Chase Infiniti (nomeada para o Globo de Ouro pelo papel de Willa em Batalha Atrás de Batalha) foi adotada em pequena pelo comandante MacKenzie (Nate Corddry) e a sua mulher, Paula (Amy Seimetz). Ao avançarmos ao longo dos dez episódios de Os Testamentos, ficamos a conhecer a sua história e quem é a sua mãe biológica.Trata-se de uma nova produção de Bruce Miller e surge após História de uma Serva, série premiada que estreou em 2017, baseada no romance homónimo de Margaret Atwood, de 1985. Os Testamentos é o título do livro com que Atwood deu continuidade à história do primeiro romance – ganhou o prémio Booker em 2019. Passa-se quatro anos após a queda de Boston para as mãos do regime, acontecimento que marca também o final da série História de uma Serva. . A intriga gira em torno da relação de Agnes com Daisy (Lucy Halliday), uma rapariga que é acolhida na escola como “pearl girl”, ou seja, não vem de famílias importantes da sociedade de Gilead e, por isso, em vez da farda púrpura usada pelas outras alunas que vão dormir a casa, veste-se de branco e pernoita na escola. Daisy vem do Canadá e a razão porque acaba em Gilead vai-se descobrindo com o desenrolar dos acontecimentos. Agnes fica encarregue de apoiar Daisy a mando de Aunt Lydia e a relação entre as duas vai evoluindo, com ambas a mudarem a sua perspetiva sobre a vida. \u0010 . Com uma sociedade fundamentalista e misógina como pano de fundo, a série é descrita como uma “história de esperança, amizade e de desafio do sistema”, com muita da ação a decorrer no contexto da escola e na relação entre as amigas adolescentes e delas com as famílias. . A madrasta de Agnes, Paula, vestida de azul como todas as mulheres casadas com comandantes, é rígida e autoritária e a sua única preocupação é conseguir que Agnes acabe com um bom marido. “A Paula é a madrasta da Agnes, a nossa personagem principal. Ela tenta preparar a Agnes para se tornar uma esposa bem-sucedida e submissa ao futuro marido. Está a tentar transmitir o seu conhecimento sobre como ter sucesso e viver bem dentro de Gilead, para que a Agnes tenha uma vida confortável. Acho que a Paula está a fazer o melhor que pode para preparar a Agnes, mas a Agnes vê-a como uma figura autoritária — não há melhor palavra — e como alguém que lhe cria obstáculos”, diz Amy Seimetz em entrevista ao DN sobre o seu papel na série.A personagem é parca em diálogos. “Parte da personagem é presença — encontrar o equilíbrio certo no olhar, na forma como entra numa sala e intimida. O mais interessante foi trabalhar os sinais não verbais — para onde ela olha, como reage ao que não gosta. Também penso nela como alguém muito rígido nas regras, quase como uma forma de obsessão. Isso ajudou-me a construir a personagem.” . Amy Seimetz conseguiu o papel através de uma audição. "Senti que foi uma conquista consegui-lo dessa forma mais tradicional. Soube que ia haver um spin-off e eu já era fã da série. Também sou uma grande admiradora de Margaret Atwood", explica.Quem viu História de uma Serva reconhecerá Elisabeth Moss, a protagonista, no papel da serva Offred, que também entra em Os Testamentos, criando uma ligação entre as duas séries. . Os Testamentos é uma série realizada por várias pessoas e, sendo Amy Seimetz também guionista e realizadora, perguntamos-lhe se houve alguma delas com quem tenha gostado mais de trabalhar. “Não posso escolher um favorito. Mas, sendo realizadora, sinto-me privilegiada porque consigo observar diferentes estilos. Cada realizador tem uma abordagem própria — alguns focam-se mais na imagem, outros são mais práticos ou diretos. Todos trabalham para a mesma visão, o que é fascinante. Para mim, é como uma aula constante”. A forma como termina o 10º e último episódio de Os Testamentos sugere que haverá uma nova temporada da série, mas isso Amy Seimetz não conseguiu confirmar. “Espero que sim, sinceramente. Ainda não sei, mas devemos saber em breve”. A sua personagem, considera, tem muito por explorar. “Não sei se vai evoluir no sentido de crescer ou encontrar algum tipo de redenção. Mas ela é muito misteriosa, e há muito mais para descobrir — tanto sobre o que vai acontecer, como sobre o passado dela”.A série da Hulu estreia esta quarta-feira, 8 de abril, na Disney+, com três episódios, e depois a cada semana será lançado um novo.