A intriga gira em torno da relação de Agnes (Chase Infiniti ) com Daisy (Lucy Halliday).
A intriga gira em torno da relação de Agnes (Chase Infiniti ) com Daisy (Lucy Halliday).
Cultura

'Os Testamentos'. Nova geração de mulheres em Gilead que pode mudar o sistema

Série baseada no romance homónimo de Margaret Atwood estreia esta quarta-feira, 8 de abril, na Disney +. O DN falou com Amy Seimetz, a atriz que faz de Paula, a madrasta de Agnes, a protagonista.
Carla Alves Ribeiro
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