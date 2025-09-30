"Os Simpsons" regressam ao cinema em 2027

Duas décadas depois, um filme de Os Simpsons será exibidos nos cinemas.A sequela tem estreia marcada para 23 de julho de 2027, 20 anos depois do primeiro filme baseado na série de desenhos animados, confirmou esta segunda-feira, 29 de setembro, a 20th Century Studios.O cartaz do filme foi partilhado no Instagram, com a imagem de um donut repleto de "2" a ser agarrado por uma mão e a legenda: "O Homer volta em segundos"..A série televisiva Os Simpsons, criada pelo cartoonista Matt Groening, estreou em 1989 e acompanha a família Simpson – Homer e Marge e os seus três filhos, Bart, Lisa e Maggie – no seu dia a dia. Atualmente está na 37.ª temporada. Já Os Simpsons: O Filme, lançado em julho de 2007, centrou-se nos esforços para salvar a cidade de Springfield depois de Homer ter poluído o abastecimento de água local, levando a Agência de Proteção Ambiental a isolar a cidade numa cúpula gigante. O filme arrecadou mais de 500 milhões de dólares em bilheteiras de todo o mundo.Em 2014, o produtor executivo e coargumentista de Os Simpsons: O Filme, James L. Brooks, revelou que tinha sido abordado pela Fox para fazer uma sequela, mas desde então que os planos tinham permanecido na gaveta.O sucesso do desempenho de Divertida Mente 2 nos cinemas, depois de vários filmes de animação da Disney terem fracassado nas bilheteiras, levou a Disney a apostar em Os Simpsons.Nenhum detalhe do enredo foi ainda anunciado.Os Simpsons é a série televisiva americana animada e com guião mais antiga de sempre, com quase 800 episódios exibidos ao longo de 36 anos. No ano passado, Pamela Hayden, que deu voz ao melhor amigo de cabelo azul de Bart, Milhouse, anunciou a sua saída da série..O destino de Amélie continua fabuloso no grande ecrã