Paul Thomas Anderson com os seus três Óscares (filme, realização e argumento adaptado).
Paul Thomas Anderson com os seus três Óscares (filme, realização e argumento adaptado).JILL CONNELLY
Cultura

Os Óscares americanos tiveram derivações norueguesas e russas

A dimensão internacional do cinema esteve bem expressa na 98.ª edição dos Óscares, ainda que os principais vencedores — 'Batalha Atrás de Batalha' (consagrado como melhor filme) e 'Sinners/Pecadores' — sejam produtos visceralmente americanos.
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