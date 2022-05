O autor viveu na China durante 19 anos, durante os quais foi espetador atento das grandes mudanças desta civilização com muitos milénios de história e reuniu informações sobre a vivência dos portugueses no extremo-oriente

O título desta recuperação da História de Portugal, Os Retornados de Xangai, traz à memória o fim do império verificado com a Revolução de Abril de 1974. O autor, o jornalista António Caeiro (n.1948) explica o nome que dá a um livro em que se fixam centenas de histórias de portugueses que viveram parte das suas vidas numa China que hoje desapareceu e onde, antes de alterar radicalmente a existência destes "emigrantes", eram reconhecidos por serem exímios em profissões que eram necessárias à vida da época. Com a chegada de Mao Tsé-Tung à governação do país gigante que já era e que se reforçou após o sucesso da Grande Marcha, o fim dos anos 1940 foram de despedida para uma comunidade nacional que escolhera Xangai, principalmente, para ganhar a vida longe da metrópole. Que muitos nem conheciam, de uma língua que bastantes não falavam, mas que em nada os fazia perder a identidade portuguesa.