Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
George Orwell: que herança política?
George Orwell: que herança política?
Cultura

'Orwell 2+2=5'. Como refazer a herança de George Orwell?

Depois de documentários como 'Não Sou o Teu Negro' e 'Ernest Cole: Perdido e Achado', Raoul Peck revisita a herança George Orwell: as convulsões políticas e históricas são o tema de 'Orwell 2+2=5'.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
George Orwell
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt