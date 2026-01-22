'Orwell 2+2=5'. Como refazer a herança de George Orwell?

O título provém da ficção de George Orwell (1903-1950), mais exatamente do lendário romance 1984 (publicado em 1949) - no sistema repressivo do “Big Brother”, a possibilidade de a soma 2+2 ser igual a 5 é um sintoma perverso da sua violenta manipulação dos cidadãos, dos seus pensamentos e emoções.Qual é, então, a proposta de Peck? Partir dos escritos de Orwell (lidos, em off, pelo ator Damian Lewis) para elaborar um painel de memórias históricas que vão desde o nazismo até aos tempos atuais.Por um lado (que é o lado político do empreendimento), as propostas de Peck suscitam uma dúvida metódica que, em qualquer caso, nasce do respeito pela ousadia do projeto: como sustentar a ideia (política, precisamente) segundo a qual a herança de Orwell justifica que tratemos a guerra civil em Myanmar, a agressão da Rússia contra a Ucrânia, o ataque de 6 de Janeiro ao Capitólio e a tragédia de Gaza como manifestações do “mesmo”? Peck corre o risco de reproduzir a linguagem mais simplista de alguma informação televisiva, segundo a qual uma qualquer situação de agressão ou repressão se “equivale” a qualquer outra situação de agressão ou repressão.Por outro lado (que é o lado cinematográfico da questão), não é todos os dias que podemos contemplar imagens escolhidas e montadas com este cuidado. Trata-se de nos dar a ver, realmente, não banais clips acelerados à maneira da publicidade, mas momentos de vida e morte que testemunham convulsões que, como bem sabemos, são fenómenos transversais das políticas, e até dos conceitos de civilização, do nosso presente.A importância de Orwell 2+2=5 é tanto maior quanto nos coloca perante uma interrogação que o sistema televisivo dominante tende a mascarar. A saber: o que acontece quando uma imagem (com o seu som) é deslocada de um contexto para outro, fazendo ou refazendo a História que herdámos e a História a que pertencemos? É um filme, afinal, para pensarmos o nosso próprio trabalho enquanto espetadores. .'Marty Supreme'. Com saudades de James Stewart .'A Cronologia da Água'. O som e a fúria de Kristen Stewart