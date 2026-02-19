Revisitando um século da história alemã.
Revisitando um século da história alemã.
Cultura

'Olhar o Sol'. Memórias cruzadas de quatro mulheres

Distinguido com o Prémio do Júri, em Cannes, 'Olhar o Sol', de Mascha Schilinski, propõe uma revisitação da história alemã ao longo de mais de 100 anos — do começo do século XIX até aos nossos dias.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
edição impressa
Estreias de cinema
As estreias de cinema

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt