Octogenários Robert De Niro e Al Pacino protagonistas de campanha de moda

Roberto De Niro e Al Pacino são, aos 82 e 85 anos, pela primeira vez protagonistas de uma campanha de moda. Os míticos atores de Hollywood juntaram-se para celebrar o “amor, respeito e conexão humana” da marca italiana Moncler, publicitando casacos.A campanha, fotografada na cidade norte-americana de Nova Iorque, resultou numa série de fotografias e vídeos a preto e branco que retratam “amizade, respeito e confiança”.. Este reencontro entre estas duas lendas do cinema acontece precisamente 30 anos após a estreia do filme "Heat", de 1995, no qual De Niro e Al Pacino contracenaram.