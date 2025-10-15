Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Octogenários Robert De Niro e Al Pacino protagonistas de campanha de moda
Moncler
Cultura

Octogenários Robert De Niro e Al Pacino protagonistas de campanha de moda

Os míticos atores de Hollywood juntaram-se para celebrar o “amor, respeito e conexão humana” da marca italiana Moncler, publicitando casacos.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Roberto De Niro e Al Pacino são, aos 82 e 85 anos, pela primeira vez protagonistas de uma campanha de moda.

Os míticos atores de Hollywood juntaram-se para celebrar o “amor, respeito e conexão humana” da marca italiana Moncler, publicitando casacos.

A campanha, fotografada na cidade norte-americana de Nova Iorque, resultou numa série de fotografias e vídeos a preto e branco que retratam “amizade, respeito e confiança”.

Este reencontro entre estas duas lendas do cinema acontece precisamente 30 anos após a estreia do filme "Heat", de 1995, no qual De Niro e Al Pacino contracenaram.

Moda
Robert De Niro
Al Pacino
Moncler

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt