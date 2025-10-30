Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Cléo Diára e Sérgio Coragem: a Europa no espelho de África.
'O Riso e a Faca'. À procura da Europa perdida

Apresentado em Cannes, O Riso e a Faca, de Pedro Pinho, conduz-nos através da experiência de um engenheiro ambiental em terras africanas, deparando com dúvidas e inquietações eminentemente europeias.
João Lopes
Cinema
As estreias da semana
