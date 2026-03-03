O que Salazar deixou por fazer

De tempos em tempos, o historiador Valentim Alexandre publica um novo estudo sobre o “império colonial português” e desvenda o que resultou do fio de acontecimentos que as decisões de Salazar provocaram nos territórios que agigantaram Portugal durante séculos. Já o fizera em Contra o Vento (2017), Os Desastres da Guerra (2021) e No Fio da Navalha (2023), tendo chegado agora às livrarias Um Luto Português. Este quarteto de investigações tem sempre como cenário a “maré anticolonial” e a “defesa do império”, sendo que os três últimos volumes se dedicam à crise ultramarina no ano de 1961. O ensaio que agora é lançado fecha esse “ano horrível” com a invasão de Goa, Damão e Diu pela Índia.Não será por acaso que Valentim Alexandre intitula este trabalho como Um Luto Português, afinal a perda do império ultramarino começa com a queda de Goa a meio de dezembro de 1961 e será a maior catástrofe para o regime salazarista no que respeita à sua integridade. Já se perdera o Forte de Ajudá, mas era um enclave minúsculo que não teve um grande efeito na política colonial de Salazar. Mais grave era a guerra em curso em Angola, os conflitos que virão em Moçambique e na Guiné, que irão desembocar também numa perda desses territórios, mesmo que Salazar não assista ao desenlace da sua ordem de combate “Para Angola e em força”. Nem o seu sucessor, Marcelo Caetano, encontrará forma de alterar o destino das províncias por inabilidade política e falta de coragem em enfrentar os duros do regime na tentativa de encontrar uma solução aceitável para o inevitável.O historiador refere que durante todo o período entre 1946 e 1961 a posição de Portugal perante as exigências da Índia e das organizações goesas pró indianas foi sempre de “uma total intransigência” e que o governo de então sempre afirmou que “os territórios eram parte integrante de Portugal e assim deveriam permanecer”. Foi o que Salazar reafirmou num discurso em 1954, mesmo que na prática pouco fizesse para manter Goa, Damão e Diu na sua posse. Só seis anos antes é que o presidente do Conselho mandara reforçar a defesa militar dos territórios, mesmo que considerasse que a impossibilidade de vencer um confronto devesse ser contornado com uma presença “o mais possível no terreno e, embora vergando (…), só quebrar pela força bruta”. Ou seja, para Salazar, regista o historiador, a “guarnição militar de Goa teria de estar em condições de não triunfar mas deveria bater-se com dignidade”. Que foi exatamente o que aconteceu e que este ensaio descreve pormenorizadamente.Mais do que ninguém será Salazar que viverá este luto com grande intensidade e consciente de uma inevitável derrota, nem que seja por ausência de uma força militar em Goa, situação para a qual contribuirá pois era ministro da Defesa desde abril de 1961. Segundo Valentim Alexandre, “Salazar tinha a obrigação de estar a par das realidades militares” devido a este cargo, no entanto acrescenta que o governante já conhecia bem a situação “dado ter seguido sempre de perto como presidente do Conselho tudo o que se relacionava com a preservação da soberania portuguesa em Goa”. O que se pode depreender também de um documento que foi apresentado num Conselho de Estado em 1956, no qual Salazar admitia a hipótese de “a União Indiana passar a ter uma política mais agressiva.”A fotografia da capa de Um Luto Português é bem representativa do desaire salazarista: uma coluna de militares portugueses prisioneiros desfila após a sua rendição sob as armas do exército indiano. Essas tragédias irão replicar-se em múltiplas imagens a propósito de outros territórios que Portugal irá perder e nas memórias dos que tiveram de abandonar as “parcelas” de um império que se desmoronou. Entre o trio de investigações sobre o referido “império” que chega neste mês de março às livrarias está também uma outra história sobre o antes e o durante, ou seja, o relato do historiador britânico, Tom Gallagher, em Portugal e o Ocidente, em que faz uma descrição dos acontecimentos entre o ultimato britânico, a governação de Salazar e a Revolução dos Cravos.Gallagher não é suave em muitas das suas afirmações sobre este período que vai desde a crise da monarquia constitucional até aos anos mais recentes, que o historiador descreve numa conclusão intitulada De potência mundial a resort europeu. Mas, não vale a pena assumir brios nacionais perante o que a história conta sobre os factos das últimas décadas, e o que o historiador faz é uma interessante descrição de como Salazar “aposta na neutralidade num mundo em chamas” e de como vai gerir a questão da preservação do ultramar no pós-II Guerra Mundial com o início dos conflitos nas províncias africanas. Um retrato português feito por um estrangeiro liberto de amarras ideológicas que ainda tolhem os nossos historiadores.O olhar de Tom Gallagher é desapaixonado e em muito diferente do de Xavier de Figueiredo, autor de A Tragédia da Partida dos Colonos de Angola. Nem poderia ser muito diferente, pois este é um dos maiores dramas humanos da nossa história contemporânea e sobre o qual ainda se debatem visões. O autor inscreve a independência de Angola na luta ideológica que então se viveu, não esquece a parcialidade das Forças Armadas portuguesas em relação ao MPLA, ou a influência das potências mundiais, e o descaso sobre os portugueses que foram viver para África. Ou seja, recoloca a identidade dos colonos perante o desastre da descolonização.