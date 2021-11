Em semana inundada por filmes realizados por mulheres cineastas, importa fazer um balanço sobre a crescente importância de um cinema no feminino. Filmes como O Poder do Cão, A Voz do Amor, Ferida e As Irmãs Macaluso para mudar as normas... masculinas. Isto num ano em que a Palma de Ouro, o Leão de Ouro e os Óscares foram para mulheres.