Inês Pires Tavares e João Arrais: o presente habitado pelo passado.
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Cultura

'O Massacre de Gilles de Rais'. Como filmar os fantasmas da história?

Como retratar Gilles de Rais, dito o primeiro 'serial killer' da história da humanidade? Com 'O Massacre de Gilles de Rais', Juan Branco desafia convenções históricas e o próprio olhar do espetador.
João Lopes
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