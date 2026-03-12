Jude Law e Paul Dano: uma aliança de poder.
Cultura

O Mago do Kremlin. O nascimento de um novo Czar

Evocando o fim da União Soviética, O Mago do Kremlin centra-se na figura de um conselheiro de Vladimir Putin: mais do que uma crónica histórica, este é um ensaio sobre os bastidores do totalitarismo.
João Lopes
