Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kim Da-mi: uma atriz talentosa não basta para salvar um filme...
Kim Da-mi: uma atriz talentosa não basta para salvar um filme...
Cultura

'O Grande Dilúvio'. O apocalipse de trazer por casa 

'O Grande Dilúvio' é um “filme catástrofe” que encena a catástrofe resultante da queda de um asteróide na Antártida. A sua difusão apenas em “streaming” menospreza o valor espectacular das salas.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
edição impressa
Estreia da Semana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt