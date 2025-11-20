Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruno Furtado — nome artístico: Ghoya.
Cultura

O espaço e o tempo do rap crioulo

Realizado por João Miller Guerra, recentemente apresentado no Doclisboa, 'Complô' chega agora ao circuito comercial: este é o retrato íntimo de Bruno Furtado, figura emblemática do rap crioulo.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
