Josef von Sternberg (1894-1969).
Josef von Sternberg (1894-1969).
Cultura

O enigmático fascínio de Josef von Sternberg

Fascinante parábola sobre a guerra, o derradeiro filme de Josef von Sternberg, A Saga de Anatahan (1953), só agora vai ser exibido no circuito comercial das salas — a partir de quinta-feira.
João Lopes
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