O discretíssimo charme de um romance improvável

Inundado de um clima afetuoso, Um Amor na Escócia mostra-nos uma possibilidade de bonomia sincera na criação de uma história de amor entre adultos maduros sem grandes "frissons". Um bálsamo nos dias que correm, sobretudo por ser portador de uma serenidade tranquila e de acreditar que é possível seduzir uma plateia com uma história de amor construída através de pequenos detalhes, entre um olhar discreto e um desviar de olhos ainda mais discreto. Uma história de amor sem histerismos desnecessários, apenas com personagens que parecem conter um vazio autêntico e em sintonia com uma paisagem captada com um raro sentido de beleza natural. Temos uma relação verdadeiramente de sintonia e osmose entre a força de uma terra bruta e telúrica com a alma de personagens que não precisam de dizer ou fazer muito para as compreender. Para isso, há uma aliança entre a fotografia que incita uma nostalgia de rarefação do imaginário do "remoto" com a música proposta (e é garantido que os temas de Damien Jurado e Spain têm a calma certa para os efeitos dramáticos pretendidos).