O Cavalo na Cultura Chinesa: força, lealdade e espírito de iniciativa

Com a chegada de 17 de fevereiro de 2026, a China e as pessoas que celebram o Ano Novo Lunar em todo o mundo despedem-se do Ano da Serpente e dão as boas-vindas ao Ano do Cavalo. No tradicional zodíaco chinês, composto por doze animais - rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco -, o cavalo ocupa a sétima posição.O zodíaco está intimamente ligado ao antigo sistema de medição do tempo. Ao cavalo corresponde o período do dia entre as onze da manhã e a uma da tarde, quando o sol atinge o ponto mais alto no céu, uma faixa horária que simboliza perfeitamente as qualidades atribuídas ao cavalo: energia intensa, agilidade, dinamismo e uma vitalidade vibrante.Um companheiro fiel ao longo da históriaNa cultura chinesa, a imagem do cavalo está carregada de simbolismo e significados espirituais. Ao longo de milhares de anos, o cavalo foi muito mais do que um simples meio de transporte: tornou-se um parceiro indispensável no desenvolvimento da civilização. Desempenhou um papel central na agricultura, no comércio e, de forma particularmente marcante, na lendária Rota da Seda, que ligava o Oriente ao Ocidente. Em tempos de guerra, os cavalos acompanhavam os soldados até à morte, forjando laços profundos de camaradagem e lealdade, uma relação estreita que elevou o cavalo a símbolo de fidelidade, diligência, resistência e força. Desde o impressionante exército de terracota do Imperador Qin até às obras de poetas e pintores de várias dinastias, que exaltam a imponência e a elegância dos cavalos, a ligação entre este animal e a civilização chinesa permanece profunda e duradoura.O cavalo nos provérbios e nas histórias clássicasA língua chinesa está repleta de provérbios e expressões idiomáticas sobre cavalos, verdadeiros “fósseis culturais” que transmitem a sabedoria e os valores dos antigos. Estas expressões não só enriquecem a língua, como revelam as múltiplas facetas do cavalo no imaginário chinês. Um exemplo clássico é o provérbio “o cavalo velho conhece o caminho”, que remonta a um episódio do período das Primaveras e Outonos (770 a.C. - 481 a.C). Quando o exército do Estado de Qi se perdeu nas montanhas após uma campanha militar, Guan Zhong, o estadista, sugeriu libertar alguns cavalos mais velhos e segui-los. Guiados pela experiência dos animais, os soldados conseguiram regressar a casa. Hoje, este provérbio é usado para elogiar pessoas experientes, capazes de orientar os outros em situações complexas..O cavalo é frequentemente usado como metáfora para o talento. A figura do “cavalo de mil milhas” representa pessoas com capacidade excecional. Relacionado com este conceito está a expressão “Bo Le reconhece cavalos”, que sublinha a importância de quem sabe identificar e valorizar o talento. A história conta que Bo Le, um perito em cavalos, era capaz de distinguir os verdadeiros “cavalos de mil milhas” entre muitos aparentemente comuns. Este provérbio refere-se, assim, a quem sabe descobrir, valorizar e empregar pessoas competentes.Outro exemplo é a expressão “comprar ossos de cavalo por mil taéis de ouro”, que ilustra o desejo sincero de atrair talento. Um rei mandou comprar, a alto preço, os ossos de um “cavalo de mil milhas” já morto para demonstrar ao mundo a sua determinação em valorizar os mais capazes, um gesto que acabou por atrair para o seu serviço muitos que se destacavam pela habilidade e competência. Estes provérbios e histórias refletem a antiga tradição chinesa de respeitar o talento e de saber reconhecer e aproveitar as capacidades das pessoas.O Ano do Cavalo: votos e novos começosEm síntese, o cavalo simboliza na cultura chinesa tanto o espírito de iniciativa e progresso como a lealdade e a fiabilidade. Representa movimento, energia e novos começos, encorajando-nos a avançar com otimismo, vitalidade e confiança rumo a novos objetivos e horizontes mais amplos..Por ocasião da chegada do Ano do Cavalo, desejamos que todos disponham do “espírito vigoroso do dragão e do cavalo” (long ma jing shen), uma expressão que une a força e majestade do dragão à energia e agilidade do cavalo, inspirando coragem, vitalidade e motivação para enfrentar novos desafios. Que todos os projetos se concretizem com sucesso imediato, tal como sugere “ma dao cheng gong”, que significa literalmente “quando o cavalo chega, o sucesso acontece”. E que todos consigam demonstrar o talento de um “cavalo de mil milhas” e ter a sorte de encontrar pelo caminho alguém capaz de reconhecê-lo - o seu próprio Bo Le.