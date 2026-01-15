Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Baneen Ahmad Nayyef e Hindi, o galo: um conto iraquiano.
Baneen Ahmad Nayyef e Hindi, o galo: um conto iraquiano.
Cultura

'O Bolo do Presidente'. Como fazer um bolo no Iraque?

Premiado em Cannes, com possibilidades ser nomeado para o Óscar de melhor filme internacional, O Bolo do Presidente faz o retrato comovente de uma menina iraquiana em plena ditadura de Saddam Hussein.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
ediçao impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt