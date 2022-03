Novo palco do Rock in Rio traz o digital para a vida real

Depois do sucesso do palco interativo na edição de 2018, o digital volta a ser tema de um dos palcos do Rock in Rio. O Super Bock Digital Stage vai trazer as redes sociais para palco com tiktokers, youtubers e podcasters.

Os criadores de conteúdo sobem ao palco junto com os músicos. E depois, nesta edição totalmente interativa, o público é que manda, escolhendo as músicas e os outros conteúdos que querem assistir.

Outra das novidades neste mesmo espaço será o Not So Secret Stage, ou seja um palco dentro do palco, mas no backstage. Criadores de conteúdo digital vão ser convidados a complementar a programação gerando centenas de conteúdos para as redes sociais.

"Este palco vem mostrar que o digital, ao contrário do que muitos dizem, não afasta, aproxima", afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Durante os quatro dias do festival, vai subir ao palco o grupo Team BRK composto por quatro tiktokers portugueses: Constanza Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves. "Nós vamos trabalhar imenso. Vamos fazer todo o possível para dar a máxima energia." disseram os membros do Team BRK

Team BRK na apresentação do Super Bock Digital Stage.

Gilmário Vemba, humorista angolano, marca presença diária. "Além dos momentos em que vou fazer alguns monólogos também vou estar a fazer entrevistas com alguns convidados. Um momento para o palco digital bonito, descontraído, divertido e engraçado. Tem de ser com piada, porque se não for com piada, se não tiver humor, não precisam de vir" afirmou o humorista ao DN.

Gilmário na apresentação do Super Bock Digital Stage. © Gerardo Santos / Global Imagens

O primeiro dia do festival, 18 de junho, vai receber a dupla Os Primos que vão apresentar reacts ao vivo de vídeos da internet. No mesmo dia sobe Catarina Miranda ao palco que vai apresentar ao vivo o seu podcast Só mais 5 minutos. Para juntar música a este dia, a Rockline Tribe vai levar a mais emblemática festa de rock, metal, grunge e indie. Miguel Magalhães e Mariana Guerra vão atuar no palco Super Bock Digital Stage.

A 19 de julho, Nuno Agonia, youtuber português, vai trazer para o palco um unboxing. Pedro Gonçalves, que começou como youtuber musical, e Diogo Costa, vão também atuar individualmente nesse dia. Ainda no mesmo dia, Gabriel Ferreira vai passar a sua magia para o palco. Toy vai adaptar a sua atuação ao digital com um espetáculo interativo. "Espero que o público escolha bem as músicas que vou cantar" declarou o cantor. Para terminar, as LookAlike vão atuar as suas canções.

O segundo fim de semana vai começar com a apresentação do podcast Pijaminha de Cenas de Ana Garcia Martins e David Cristina. Segue-se outro podcast ,Terapia de Casal com Guilherme Fonseca e Rita da Nova. Mary N vai subir ao palco com a sua guitarra.

Dia 26, o último dia do festival, começa por receber Windoh, com o seu Secret Project. No mesmo dia, o humorista luso-francês Pierre Zago, vai fazer o público rir. Já no mundo do TikTok, Lucas with Strangers marca presença no Super Bock Digital Stage. Este dia vai contar com algumas atuações musicais como It"s a Trap, movimento de música trap, Favela Lacroix, cantora e drag queen brasileira, e por último, o músico português BCKapp.