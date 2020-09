Novo livro de JK Rowling é sobre um travesti psicopata que mata mulheres

JK Rowling criou controvérsia com as suas opiniões sobre as pessoas transgénero e houve quem classificasse a sua visão como transfóbica. Esta terça-feira será o novo lançado o novo livro da autora da coleção Harry Potter e "Troubled Blood" promete fazer correr muita tinta.

Na obra, Rowling, que usa o pseudónimo Robert Galbraith na série de livros de crimes fictícios com o detetive privado Cormoran Strike, coloca como "assassino em série psicopata" um homem que gosta de se vestir de mulher. As suas vítimas são sempre mulheres.

Livro é lançado dia 15 de setembro

Rowling, que é uma das escritoras mais bem pagas do mundo, gerou polémica nos últimos meses com as suas opiniões sobre género biológico que foram entendidas como um ataque a transexuais. Em dezembro de 2019, Rowling escreveu no Twitter para defender uma mulher britânica que perdeu o emprego por acreditar que o sexo biológico deveria determinar legalmente o género de alguém no Reino Unido. Depois, em junho, a escritora britânica escreveu um longo texto no blogue em que afirmava que, como uma sobrevivente de abuso doméstico e violência sexual, tem "preocupações em torno de espaços de sexo único".

"Se o sexo não é real, a realidade vivida pelas mulheres em todo o mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos discutirem significativamente as suas vidas", escreveu a autora.

If sex isn"t real, there"s no same-sex attraction. If sex isn"t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn"t hate to speak the truth. - J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Por se manifestar preocupada com o "ativismo trans" e a ideia de espaços unissexo, de que são exemplo as casas de banho, foi amplamente criticada. Agora com o novo livro, envolvendo a mesma temática, JK Rowling já está ser "massacrada" nas redes sociais. A hashtag #RIPJKRowling é uma tendência no Twitter nesta segunda-feira, com críticos literários e outras personalidades a criticarem a escritora.

JK Rowling's new book's about a "transvestite serial killer"



Meanwhile over in the real world the number of trans people killed in Brazil has risen by 70% this past year, young trans women are left to burn in cars and men who kill us (for being trans) are pardoned and sent home pic.twitter.com/vaAVB0f9Na - Paris Lees (@parislees) September 14, 2020

I almost appreciate the effort JK Rowling is making to remove any vestige of nuance from our understanding of who she is and how she plans on using her time, energy and fortune. It"s all very "as per my last transphobic email." https://t.co/e0pTOw7Q8N - Saeed Jones (@theferocity) September 14, 2020