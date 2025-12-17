Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guillaume Marbeck no papel de Jean-Luc Godard: como num espelho.
Cultura

'Nouvelle Vague'. Godard, aqui e agora

A partir desta quinta-feira nas salas, 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater, evoca as filmagens da primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard — são memórias francesas com assinatura de um americano.
João Lopes
Cinema
estreias da semana
Jean-Luc Godard
