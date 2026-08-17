O canto das aves e a linguagem humana dão início à narrativa premiada de Benjamín G. Rosado que só se explica na floresta colombiana.

Cultura Não é Bolaño nem Auster quem quer O estreante Benjamín G. Rosado teve o seu livro premiado, 'O Voo do Homem', traduzido para português. Uma narrativa em que a sucessão exaustiva de histórias aguarda por um fim pouco original.