O canto das aves e a linguagem humana dão início à narrativa premiada de Benjamín G. Rosado que só se explica na floresta colombiana.
O canto das aves e a linguagem humana dão início à narrativa premiada de Benjamín G. Rosado que só se explica na floresta colombiana.
Cultura

Não é Bolaño nem Auster quem quer

O estreante Benjamín G. Rosado teve o seu livro premiado, 'O Voo do Homem', traduzido para português. Uma narrativa em que a sucessão exaustiva de histórias aguarda por um fim pouco original.
João Céu e Silva
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