Há que esperar até ao final do ano para uma das grandes pérolas da Berlinale Special chegar aos cinemas. This Much I Know to be True, de Andrew Dominick é um olhar sobre a colaboração artística entre Nick Cave e Warren Ellis, em especial da fase de Ghosteen e Carnage, mas quer e consegue, antes de mais, ser uma reflexão sobre estes tempos de pandemia e acerca das noções de mortalidade.

Tudo começa com uma câmara solta e sem tripé a revelar uma faceta desconhecida de Cave, a do artista ceramista: "para grande infelicidade dos agentes, declarei-me este ano como ceramista e não músico", começa por dizer. Depois, um foco em Warren Ellis e na sua discrição, mesmo quando o seu look de cabelos longos e barbas densas chama a atenção. A dada altura é o próprio realizador a brincar com a crescente influência de Ellis no som de Cave que, também a brincar vai dizendo: "ele cada vez canta mais, qualquer dia substitui-me". Mas a sério percebe-se que entre os dois há na criação musical um encontro de talentos que encontra uma ideia de transcendência e, nesse confessionário, Cave admite que fica arrebatado com o que por vezes criam. E é por isso que um dos pontos fulcrais do filme acaba por ser o desfile das canções numa sala abandonada no Reino Unido, como se de um concerto sem público se tratasse, mas com coros, luzes e um som perfeito. Para Dominick, que já tinha filmado Cave em One More Time with Feeling, é importante a música falar por si.