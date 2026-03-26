Ana Vilaça, o labirinto dos comboios.
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Cultura

Nas linhas cruzadas do Entroncamento

Com a sua segunda longa-metragem, 'Entroncamento', Pedro Cabeleira procura um realismo dos corpos e dos lugares — cruzam-se, assim, “a vida daqueles que por lá ficam e daqueles que por lá passaram”.
João Lopes
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