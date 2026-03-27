Cartaz original de Nana — foi há 100 anos...
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Cultura

'Nana'. O cinema mudo renasce com música

O filme 'Nana' (1926), de Jean Renoir, regressa ao ecrã da Cinemateca numa sessão com acompanhamento ao piano — assim prossegue a revisitação de alguns títulos emblemáticos do período mudo.
João Lopes
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