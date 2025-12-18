Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
'Na Terra dos Nossos Irmãos'. Histórias de afegãos em cenários do Irão

'Na Terra dos Nossos Irmãos' faz o retrato de afegãos que, depois da invasão do seu país pelos EUA, em 2001, se refugiaram no Irão: as convulsões históricas surgem através dos destinos individuais.
João Lopes
As estreias da semana
